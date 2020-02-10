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    16 аудиторов осуждены в Казахстане

    10 Февраля 2020, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане осуждено 16 аудиторов. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2017-2019 годы задержано и осуждено 16 аудиторов и работник вспомогательного подразделения Основная причина проявления коррупции – это прямые контакты аудитора с объектом», - сказал Алихан Смаилов.

    Решение проблем, связанных с коррупционными рисками при проведении аудита глава Минфина видит только в автоматизации и обеспечении публичности бизнес-процессов и данных, как это сделано в сфере госзакупок.

    «С развитием электронного камерального контроля, апелляционного обжалования госаудиторы стали меньше находиться на объекте и, соответственно, меньше контактировать с проверяемыми. К примеру, ранее в 2015 году 100% проверок проводилось по старинке с выходом на объект, на что затрачено 139 тысяч ревизоро-дней. Сегодня же 44% аудита проводится онлайн, что составляет 41 тысячу ревизоро-дней», - пояснил Алихан Смаилов.

    Министр добавил, что после максимальной автоматизации процессов только 20% проверок будет проводиться с выходом на объект - там, где нужна инвентаризация и контрольный осмотр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Мажилис Минфин РК
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