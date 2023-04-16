16 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1951) родился СИЙРБАЕВ Ерсерик Даменович - банковский омбудсмен Республики Казахстан.

Родился в г. Чарске Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения - электромеханик (1974); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1987).

Трудовая деятельность: фрезеровщик депо ст. Чарская (1968); инженер института «Казжелдорпроект» (1974); инженер, заведующий группой математических разработок, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом алгоритмизации и программирования ВЦ Казахской республиканской конторы Госбанка СССР (1975-1988); заместитель председателя правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (1988-2005); заместитель председателя правления (2006-2011); советник председателя правления АО «Казпочта» (2011-2012); советник председателя правления АО «Bank RBK», председателя совета директоров АО «Сенiм банк», заместитель председателя правления АО «Qazaq Banki» (2012-2013).

На занимаемой должности - с июля 2013 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

64 года назад (1959) родился ОМАРОВ Марат Абдиевич - певец, композитор, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, заслуженный артист Казахстана, член Союза композиторов Казахстана.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Культурно-просветительский институт имени Аль-Фараби.

Трудовая деятельность: был певцом ансамбля «Ауылым-әнім» в Шымкентской областной филармонии, музыкальным редактором Казахского телевидения; с 2001 года трудился в Президентском оркестре и филармонии.

М. Омаров является основателем творческого фонда «Наурыз» и фонда «Балаларды дамыту». В 2000 году был принят в члены Мировой ассоциации композиторов FIDOF (Лос-Анджелес). Репертуары артиста включают такие песни как «Анашым», «Әке арманы», «Қыз сыны», «Сыңарым», «Әнші балапан», «Қоштасқым келмейді», «Арман қала - Астана», «Мекке-Мәдине», «Наурыз» и т.д.

Лауреат республиканского фестиваля «Жігер-87», международных фестивалей «Ыстықкөл-89», «Бұқара-90», республиканского конкурса имени Ш. Калдаякова, фестивалей «Азия дауысы-95», «Золотой диск-97», «Песни дружбы» (Франция), «Каир-2003» (Египет).

63 года назад (1960) родился КАМАЛХАНУЛЫ Баделхан - первый вице-президент Всемирной федерации «Қазақ күресі».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1995).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОБХСС ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области (1990-1992); работал в различных руководящих должностях органов внутренних дел РК (1992-2005); первый заместитель начальника ДВД Кызылординской области (2005-2006); первый заместитель начальника ДВД Жамбылской области (2006-2009); первый заместитель начальника Западного ДВД на транспорте (2009-2010); начальник Национального центрального бюро «Интерпола» в Республике Казахстан (2010-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Восточно-Казахстанской области (финансовой полиции) (2012-2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК - руководитель службы экономических расследований (2014-2017); заместитель начальника департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2017-2018); советник министра внутренних дел Республики Казахстан (с 2018 года).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден Золотым орденом Олимпийского комитета Монголии «За достойный вклад в развитие «Қазақ күресі» (2015); медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «За безупречную службу в МВД» I, II, III ст., «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (2013); нагрудными знаками «Қазақстан полициясына 15 жыл» (2007), «Құрметті спорт қызметкері» (2016).

51 год назад (1972) родился КИРАБАЕВ Алим Серикович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1994); курсы повышения квалификации руководителей структурных подразделений МИД РК Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовая деятельность: референт управления стран Европы, атташе департамента многостороннего сотрудничества (1997); третий секретарь управления ООН и международных экономических организаций первого департамента (1997-1999); второй секретарь департамента международного экономического сотрудничества (1999-2000); второй секретарь в посольстве Казахстана в Египте (2000-2003); советник департамента Европы и Америки, аппарата МИД РК, департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества (2003); первый секретарь в посольстве Казахстана в Японии (2005-2006); начальник отдела управления информационно-аналитической работы и прогнозных оценок и отдела информационно-аналитического департамента (2006-2007); начальник управления, заместитель директора департамента Америки (2007-2010); заместитель директора, директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования (2010-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

49 лет назад (1974) родился КЫДЫРАЛИ Дархан Куандыкулы - министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет (1992); Университет Мармара (1996); Докуз Эйлюль университет (1997); Эгейский университет (1998); Стамбульский университет (2001).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Ясауи (2001-2005); ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005); доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2005-2006); заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006); заместитель директора Президентского центра культуры РК (2006-2007); ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007); советник министра Министерства образования и науки РК (2007-2008); эксперт Администрации Президента РК, и.о. заведующего сектором (2008-2009); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2009-2012); член правления Союза писателей Казахстана (2012); заместитель генерального секретаря Тюркского совета (с 2012 года); президент Международной Тюркской академии (2014-2022), глава секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира (с 2015 года); председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2016-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

Награжден орденами офицерского креста Венгрии, «Достлуг» («Дружба») (Азербайджан); медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», золотой медалью стратегического исследовательского центра «Новая Турция» (Yeni Türkiye) за вклад в развитие тюркской истории и культуры; премиями Государственная молодёжная премия «Дарын», им. «Култегин», «Вклад Тюркскому миру», «За служение Тюркскому миру», международной премией Тюркского мира «Красное яблоко» (Kızıl Elma), «За служение Тюркскому миру», учрежденной центром стратегических исследований «Ипек йолу» («Шелковый путь») и одноименным журналом; почетной грамотой председателя Верховного суда.

49 лет назад (1974) родился МАМАЕВ Канат Есркепулы - первый заместитель прокурора Жамбылской области.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Кентау Южно-Казахстанской области (с 1996 года); занимал ряд должностей в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (1997-2008); прокурор Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (2008-2010); прокурор Алатауского района г. Алматы (2010-2011); прокурор Алмалинского района г. Алматы (2011-2016); прокурор Медеуского района г. Алматы (2016-2017); заместитель прокурора г. Алматы (2017-2019); заместитель прокурора Костанайской области (2019); первый заместитель прокурора Акмолинской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

48 лет назад (1975) родился БЕРДИБЕКОВ Ержан Сакенович - первый заместитель прокурора города Астаны.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1996).

Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора г. Актау (1996-1998); прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Мангистауской области (06.1998-11.1998); директор департамента судебных исполнителей и приставов Мангистауской области (1998-1999); заместитель начальника департамента по исполнению судебных постановлений по Мангистауской области (1999-2000); старший помощник прокурора, начальник отдела прокуратуры Мангистауской области (2000-2004); прокурор Каракиянского района Мангистауской области (2004-2006); начальник управления, заместитель прокурора Мангистауской области (2006-2010); старший помощник Генерального прокурора РК (2010-2011); прокурор района «Сарыарка» г. Астаны (2011-2012); заместитель прокурора Мангистауской области (2012-2017); первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2017-2018); заместитель прокурора г. Нур-Султана (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.



