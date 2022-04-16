16 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день голоса

Учрежден в 1999 году благодаря совместным усилиям американских и европейских отоларингологов и логопедов, в частности, Американской академии отоларингологии (American Academy for Otolaryngology - Head and Neck Surgery) и доктора медицины Марио Андреа из Португалии.

Цель учреждения Международного дня голоса - привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле, к феномену человеческого голоса - дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.

Всемирный день цирка (World Circus Day)

Крупнейший в мире праздник, объединяющий цирковых артистов и других людей, имеющих отношение к цирку, из разных стран, отмечается в третью субботу апреля с 2010 года по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

Основная его задача - популяризовать цирковое искусство и порадовать его поклонников новыми представлениями и программами.

СОБЫТИЯ

В 1918 году в Оренбурге на казахском языке вышел первый номер газеты «Қазақ мұңы». «Қазақ мұңы» пропагандировала идеи советской власти, публиковала первые ее декреты, освещала ход борьбы с белогвардейцами и алашординцами. С началом гражданской войны и распространением власти Дутова издание «Қазақ мұңы» прекратилось.

В 1990 году Карагандинской областной филармонии присвоено имя Кали Байжанова (1877-1966) - казахского певца (бас), народного артиста КазССР (1945), одного из создателей Казахского хора радиокомитета Караганды. Обладавший широким диапазоном голоса и учившийся у народного композитора Жарылгапберди, он всю свою долгую творческую жизнь провел в Центральном Казахстане и внес огромный вклад в развитие музыкального искусства республики.

В 2000 году вышел в свет журнал «Аманат», выпускаемый Международным клубом «Абай». «Аманат» - это единственный журнал, который публикует литературу народов мира в Казахстане. Его тираж составляет 7,5 тысячи экземпляров, из них 1 тысяча уходит в Америку, 1,5 тысячи - в Восточную Европу, Россию, остальной тираж остается в Казахстане.

В 2004 году МИА «Казинформ» начало публиковать информацию на казахском языке на латинской графике. С подачи главного редактора казахской редакции информагентства Жарылкапа Бейсенбайулы начали публиковаться на сайте новости на казахском языке на латинской графике. В основу латиницы был взят вариант, подготовленный академиком Абдуали Кайдаром. Специалисты компьютерных технологий информагенства Павел Фоменко и Егор Холявко внесли поправки всего в пару букв проекта Абдуали Кайдара и запустили латинскую версию.

В 2005 году в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия нового здания Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Открывая новый объект, Глава государства перерезал ленточку и вручил министру иностранных дел РК Касым-Жомарту Токаеву Государственный флаг Казахстана.

В 2007 году в рамках празднования 15-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кубой посол Кубы в Казахстане Тересита Капоте Камачо вручила казахстанскому писателю Роллану Сейсенбаеву орден «Дружбы» за вклад в популяризацию латиноамериканской литературы.

В 2009 году в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и коммуникаций РК и Министерством коммуникаций КНР о создании автотранспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай».

Сегодня трансконтинентальный коридор «Западная Европа - Западный Китай» протяженностью 8445 км проходит по территории трех государств - Китая, Казахстана и России.

В 2013 году АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций - одному из основополагающих международных документов, регламентирующих приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. Присоединение к данному международному документу означает готовность компании руководствоваться в своей деятельности десятью принципами Глобального договора ООН.

В 2015 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Казахстан с первым визитом в качестве Президента Турецкой Республики.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели пути углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сфере.

В 2018 году в Пекине состоялось официальное открытие казахстанского стенда на выставке China Outbound Travel Market-2018.

На выставке Казахстан представил тематику «Гармония городского и приключенческого туризма», которая рассказывает о возможностях эко- и этнотуризма, а также активного отдыха в Казахстане наряду с City break, MICE туризмом, шопингом, транзитными турам и другие. Изюминкой национального стенда, организованного АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», стала фотозона с ростовой фигурой известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, где разыгрывались билеты на его предстоящий концерт в китайском городе Шеньчжэн.

В 2019 году 4-кратный рекордсмен мира, Книги рекордов Гиннесса и 5-кратный рекордсмен Казахстана, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, исполнитель ряда опасных, сложных трюков Сергей Цырульников стал победителем на турнире Vortex Sport Battle 7 в Санкт-Петербурге.

Уроженец Шортандинского района Акмолинской области стал продолжателем традиций казахских палуанов Кажымукана и Балуана Шолака.

В 2020 году произведение многогранно талантливого казахстанца Баянгали Алимжанова «A Hundred Years on the Steppe» («Сказ столетнего степняка») получило признание в Великобритании и было опубликовано известным английским издательством Hertfordshire Press. Издание этой книги является важным шагом в ознакомлении англоговорящего общества с культурой Казахстана и его историей. Издательство Hertfordshire Press уникально в этом плане, потому что именно оно издало более 50 книг из Казахстана.

В 2021 году в Сеуле были выпущены юбилейные марки, посвящённые 30-летию независимости Республики Казахстан.

Часть новой продукции была торжественно передана в коллекцию единственного в Республике Корея Музея марок. Как отметил директор музея На Санг-кук, благодаря новому экспонату многие посетители смогут узнать и познакомиться с культурой Казахстана.

В 2021 году Каркаралинский историко-краеведческий музей пополнился 167 экземплярами довольно редких книг, среди них несколько томов энциклопедии «Сакральный Казахстан» и каталоги «Шествие Золотого человека по музеям мира».

«Читатель, знакомящийся с этими книгами, приобретёт не только глубокие знания о сакральных местах нашей необъятной родины, но и сможет обогатить свой духовный мир. Мы специально разместили книги в картинном зале музея, чтобы наши гости смогли ознакомиться с представленной литературой», - отметила директор Каркаралинского историко-краеведческого музея Назым Абишева.