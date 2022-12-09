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    16,2 млрд тенге предусмотрели на подушевое финансирование творческих кружков и спортсекций в Алматы

    9 Декабря 2022, 14:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года на программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций для детей и юношества было выделено 19 млрд тенге. Это позволило охватить порядка 70 тыс. детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В процессе реализации программы акимат столкнулся с серьезными проблемами, вызванными недоработкой платформы подушевого финансирования artsport.edu.kz. Это касалось отсутствия интеграции с государственными базами данных, невозможности достоверной идентификации личности детей и поставщиков, подтверждения табеля законным представителем ребенка без использования ЭЦП и других аспектов», – сообщил аким города Ерболат Досаев на сессии городского маслихата.

    С 1 января 2023 года вступают в силу изменения, позволяющие акиматам самостоятельно выбирать платформу для реализации программы. В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс, по итогам которого определится победитель.

    По словам акима, в бюджете 2023 года на программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций предусмотрено 16,2 млрд тенге. Это позволит охватить порядка 70 тыс. детей.

    Также в следующем году планируется завершить строительство центров инновационного творчества по 675 мест каждый в мкр. Шугыла Наурызбайского района и в мкр. Нуркент Алатауского района на общую сумму 3,1 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Культура Спорт
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