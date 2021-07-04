1594 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 655

город Алматы - 187

город Шымкент - 49

Акмолинская область - 31

Актюбинская область - 26

Алматинская область - 36

Атырауская область - 29

Восточно-Казахстанская область - 84

Западно-Казахстанская область - 130

Карагандинская область - 240

Костанайская область - 13

Кызылординская область - 30

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 30

Северо-Казахстанская область - 16

Туркестанская область - 29

Итого выздоровевших в Казахстане - 400873.