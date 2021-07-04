08:16, 04 Июль 2021 | GMT +6
1594 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 655
город Алматы - 187
город Шымкент - 49
Акмолинская область - 31
Актюбинская область - 26
Алматинская область - 36
Атырауская область - 29
Восточно-Казахстанская область - 84
Западно-Казахстанская область - 130
Карагандинская область - 240
Костанайская область - 13
Кызылординская область - 30
Мангистауская область - 9
Павлодарская область - 30
Северо-Казахстанская область - 16
Туркестанская область - 29
Итого выздоровевших в Казахстане - 400873.