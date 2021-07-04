РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 04 Июль 2021 | GMT +6

    1594 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 655

    город Алматы - 187

    город Шымкент - 49

    Акмолинская область - 31

    Актюбинская область - 26

    Алматинская область - 36

    Атырауская область - 29

    Восточно-Казахстанская область - 84

    Западно-Казахстанская область - 130

    Карагандинская область - 240

    Костанайская область - 13

    Кызылординская область - 30

    Мангистауская область - 9

    Павлодарская область - 30

    Северо-Казахстанская область - 16

    Туркестанская область - 29

    Итого выздоровевших в Казахстане - 400873.


    Теги:
    Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!