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    159 жителей столицы привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП

    26 Марта 2020, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего с момента объявления режима чрезвычайного положения столичными правоохранительными органами привлечены к ответственности 159 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Нур- Султана.

    «39 человек привлечены к административной ответственности по ст.463 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков). Один - по ст.478 КоАП (действия провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП, 119 лиц - по ст.476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного положения.

    По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 124 человек наложены административные штрафы на общую сумму 3 883 715 тенге, к аресту привлечены – 35.

    Кроме того, судом в доход государства конфискованы предметы правонарушений: антисептиков – 2234,7 литра; медицинских масок – 17 946 штук.

    По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 74 субъекта: кафе -13, непродовольственные магазины – 14, столовые – 8, донерные – 6, бильярдные клубы – 3, ателье – 3, компьютерные клубы- 5, салоны красоты-5, сауны – 5, СПА-1, СТО – 5.

    Так, 24 марта постановлением административного суда города Нур- Султана гр. О. Р. подвергнут административному аресту на 5 суток, так как несмотря на предписания допустил функционирование принадлежащего ему бильярдного клуба «Достар»

    Все уполномоченные органы столицы на страже соблюдения мер и временных ограничений, установленных Указом Главы государства и государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Генпрокуратура
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