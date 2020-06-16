159 человек выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 7,
город Алматы - 23,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 7,
Кызылординская область - 5,
Северо-Казахстанская область - 1,
Туркестанская область - 7,
Костанайская область - 2,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 32,
Жамбылская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9647:
г. Нур-Султан – 2008
г. Алматы – 2098
г. Шымкент – 489
Акмолинская область – 159
Актюбинская область – 290
Алматинская область – 389
Атырауская область – 994
Восточно-Казахстанская область – 130
Жамбылская область – 325
Западно-Казахстанская область – 620
Карагандинская область – 716
Костанайская область – 186
Кызылординская область – 457
Мангистауская область – 265
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 51
Туркестанская область – 282
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