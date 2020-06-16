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159 человек выздоровели от КВИ

16 Июня 2020 21:55
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159 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 7,

город Алматы - 23,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 54,

Карагандинская область - 7,

Кызылординская область - 5,

Северо-Казахстанская область - 1,

Туркестанская область - 7,

Костанайская область - 2,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 32,

Жамбылская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9647:

г. Нур-Султан – 2008

г. Алматы – 2098

г. Шымкент – 489

Акмолинская область – 159

Актюбинская область – 290

Алматинская область – 389

Атырауская область – 994

Восточно-Казахстанская область – 130

Жамбылская область – 325

Западно-Казахстанская область – 620

Карагандинская область – 716

Костанайская область – 186

Кызылординская область – 457

Мангистауская область – 265

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 282


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