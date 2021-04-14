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    08:15, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    1584 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 345,

    город Алматы - 469,

    город Шымкент - 31,

    Акмолинская область - 2,

    Актюбинская область - 99,

    Алматинская область - 126,

    Атырауская область - 30,

    Восточно-Казахстанская область - 50,

    Западно-Казахстанская область - 92,

    Карагандинская область - 108,

    Костанайская область - 118,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 20,

    Павлодарская область - 34,

    Северо-Казахстанская область - 45,

    Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 237446.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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