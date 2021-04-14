1584 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 345,

город Алматы - 469,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 2,

Актюбинская область - 99,

Алматинская область - 126,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 50,

Западно-Казахстанская область - 92,

Карагандинская область - 108,

Костанайская область - 118,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 20,

Павлодарская область - 34,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 237446.