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15816 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
1 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 15816 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6669,
город Алматы - 2922,
город Шымкент - 58,
Акмолинская область - 378,
Актюбинская область - 119,
Алматинская область - 451,
Атырауская область - 696,
Восточно-Казахстанская область - 310,
Жамбылская область - 60,
Западно-Казахстанская область - 165,
Карагандинская область - 1740,
Костанайская область - 297,
Кызылординская область - 375,
Мангистауская область - 155,
Павлодарская область - 675,
Северо-Казахстанская область - 513,
Туркестанская область - 233.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1085679.
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