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    158 жамбылских подростков попали в полицию

    26 Сентября 2022, 16:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские продолжают выявлять несовершеннолетнюю молодежь в ночных увеселительных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних жамбылские полицейские проводят рейдовые мероприятия, - сообщил старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции региона полковник полиции Куанышбек Калжанов. - Всего за два дня сотрудники полиции области провели 39 рейдов, доставили в отделения полиции 158 несовершеннолетних. При этом 184 родителя и опекуна привлечены к административной ответственности. Десять подростков и шесть неблагополучных семей поставлены на учет. В Центр адаптации несовершеннолетних за бродяжничество попали три подростка».

    По информации спикера, в пяти увеселительных заведениях Жамбылской области сотрудники полиции выявили 12 подростков, которые после 22 часов вечера находились там без сопровождения взрослых.

    В отношении родителей задержанных подростков составлены административные протоколы по статье 442 части первой КоАП РК. Родителям придется оплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей, что составляет 108 054 тенге.

    За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время административную ответственность понесли и владельцы кафе по статье 132 КоАП РК. Они заплатили штраф в размере 10 МРП – 360 180 тенге.

    «Выявлен факт по продаже алкоголя лицу, не достигшему 21-го года. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции четверо владельцев магазинов привлечены по статье 200 части 1 КоАП РК, их ждет административный штраф в размере 40 МРП – более 1,4 млн тенге», - добавил Куанышбек Калжанов.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отделах полиции областного центра созданы рабочие группы инспекторов ювенальной полиции, представителей управления образования, волонтеров и иных заинтересованных органов, в чью задачу входит профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК
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