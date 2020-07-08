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    158 временных номеров для машин из Армении выдали в Акмолинской области

    8 Июля 2020, 08:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские выдали 158 временных номеров для машин, ввезенных из Армении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На временный учет, автомашины ввезенные в Казахстан из Армении на территории Акмолинской области поставлены – 511, из них 155 – праворульные. Стоит отметить, что регистрации подлежало 356 авто, из них: 158 поставлено на учет. Согласно постановлению Правительства РК с 1 июня началась регистрация для владельцев авто, с левосторонним расположением рулевого управления, вывезенных из Армении до 1 февраля 2020 года. Сотрудники полиции напоминают жителям области, что автомашины, вывезенные из Армении можно зарегистрировать только до 1 сентября этого года. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за технический паспорт – 3473 тенге и пошлина за госномер — 7778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11946 тенге. Регистрация не может быть осуществлена на лица, не указанные в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения. Полицейские Акмолинской области сообщают, что за разъяснениями правил регистрации автотранспорта, вывезенного из Армении, можно обратиться в call-центр специализированного Центра обслуживания населения ежедневно с 9 до 15 часов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Транспорт Армения МВД РК
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