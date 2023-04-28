Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    157 тысяч столичных пациентов обеспечены лекарствами в 2022 году

    28 Апреля 2023, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела лекарственного обеспечения управления общественного здравоохранения города Астаны Фатима Смагулова рассказала о ситуации в столице с обеспечением пациентов бесплатными лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Граждане РК имеют право на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и системы ОСМС, которое проводится согласно перечню лекарственных средств и медизделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, утвержденных министром здравоохранения РК. Согласно перечню, за прошлый год по Астане обеспечено 157 тысяч пациентов на общую сумму 18,7 млрд тенге», - сказала Фатима Смагулова на брифинге в организации.

    Для сравнения – в 2021 году были обеспечены пациенты на общую сумму 14,5 млрд тенге.

    «С каждым годом идет рост финансирования на амбулаторное лекарственное обеспечение. На 2023 год подана заявка на 19,3 млрд тенге. На сегодня в рамках утвержденного перечня и ГОБМП обеспечивается 59 нозологий, в перечень включен ряд социально значимых заболеваний, в том числе болезни системы кровообращения, органов дыхания, крови, эндокринной системы и многие другие», - отметила спикер.

    «В системе ОСМС для взрослых в перечень включены 24 заболевания, такие как атеросклероз, отит, ринит, керотит, артриты, артрозы, псориаз, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы и другие. В системе ОСМС для детей включены уже 48 заболеваний, в том числе ОРВИ, пневмония, ринит, эндокардит и препараты от многих других заболевания», - добавила Ф. Смагулова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения
    Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области
    Около 800 новых рабочих мест создадут в Абайской области в этом году
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров