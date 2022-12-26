157 школ и детсадов подключили к центру оперативного управления полиции в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 157 образовательных учреждений Атырауской области присоединили к центру оперативного управления департамента полиции. Об этом сообщил заместитель акима региона Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 200 государственных школ, которые охвачены 9 109 системами видеонаблюдения. Из них 137 школ, а также 20 детских дошкольных учреждений подключены к центру оперативного управления департамента полиции региона. 151 государственный детский сад обеспечен 5 397 системами видеонаблюдения, в 63 установлены турникеты. В 17 государственных колледжах работают 695 систем видеонаблюдения. В трех из них есть специализированная охрана, в одиннадцати - установлены турникет, в четырех – «тревожные кнопки», - сообщил Жасулан Бисембиев.

В 2021-2022 учебном году для установки «тревожных кнопок» из местного бюджета было выделено 88 миллионов тенге. В 200 школах они уже установлены. Лицензированной охраной обеспечены 33 школы и 45 детских садов города Атырау.

