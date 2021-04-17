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    156 россиян, прибывших без ПЦР, депортировали на пунктах пропуска в Актюбинской области

    17 Апреля 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВК по нераспространению коронавируса при Правительстве РК рассказали, как проверяют прибывших на казахстанско- российской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пандемии на пунктах пропуска «Жайсан» и «Алимбет», расположенных на границе Актюбинской области с Российской Федерацией, в круглосуточном режиме осуществляется санитарно-карантинный контроль с целью недопущения завоза коронавирусной инфекции. Эпидемиологи проводят бесконтактную термометрию и анкетирование лиц, пересекающих границу, проверяют наличие справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования», - говорится в сообщении МВК в Telegram.

    Так, всего с 6 октября по 15 апреля текущего года через государственную границу СКП «Жайсан» и «Алимбет» прошли 113 957 человек, из них 6 749 человек, прибывшие без справок, госпитализированы в карантинный стационар.

    Отмечается, что 156 граждан РФ, прибывших в Республику Казахстан без справок, были депортированы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Здравоохранение Пограничники Коронавирус в РК
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