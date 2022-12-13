155 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане выявили 155 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 847 человек (–1 680+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находится 312 пациентов, на амбулаторном – 1 535 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa», - сообщает Минздрав РК.



