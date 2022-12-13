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    155 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

    13 Декабря 2022, 08:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане выявили 155 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    «На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 847 человек (–1 680+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находится 312 пациентов, на амбулаторном – 1 535 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa», - сообщает Минздрав РК.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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