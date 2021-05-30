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    08:12, 30 Май 2021 | GMT +6

    1549 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 216,

    город Алматы - 238,

    город Шымкент - 49,

    Акмолинская область - 100,

    Актюбинская область - 52,

    Алматинская область - 76,

    Атырауская область - 64,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 30,

    Западно-Казахстанская область - 90,

    Карагандинская область - 310,

    Костанайская область - 41,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 52,

    Павлодарская область - 80,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 22.

    Всего в стране выявлены 385144 заболевших.



    Теги:
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