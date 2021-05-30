1549 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 216,

город Алматы - 238,

город Шымкент - 49,

Акмолинская область - 100,

Актюбинская область - 52,

Алматинская область - 76,

Атырауская область - 64,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 90,

Карагандинская область - 310,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 52,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 385144 заболевших.



