08:16, 10 Июнь 2021 | GMT +6
1543 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 210,
город Алматы - 283,
город Шымкент - 160,
Акмолинская область - 95,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Западно-Казахстанская область - 104,
Карагандинская область - 196,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 102,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 372414.