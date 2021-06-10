1543 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 210,

город Алматы - 283,

город Шымкент - 160,

Акмолинская область - 95,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 76,

Западно-Казахстанская область - 104,

Карагандинская область - 196,

Костанайская область - 123,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 28,

Павлодарская область - 102,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане - 372414.



