153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление строительства Астаны просит у депутатов Маслихата 153 миллиона тенге на депо в жилом массиве Ильинка, передает МИА «Казинформ».

В Маслихате Астаны рассмотрели бюджетные заявки внесенных администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.

Как сообщил глава Управления строительства Астаны Толеген Кулушев, общий объем финансирования в настоящее время составляет 148,5 миллиардов тенге, из них трансферт из республиканского бюджета 105,5 миллиарда, из средств местного бюджета 38,5 миллиардов тенге.

«На развитие объектов коммуникационной подготовки при чрезвычайной ситуации необходимы – 263,6 миллиона тенге. Пожарное депо жилой массив Ильинка 153 миллиона тенге», - озвучил Кулушев.