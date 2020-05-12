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    152 мактааральских школьника отправились в санаторий

    12 Мая 2020, 18:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня дети пострадавших от подтопления населенных пунктов Женис, Нурлы жол, Жантаксай, Жана Турмыс, Оргебас, Фирдоуси Мактааральского района Туркестанской области отправились в санаторий «Сарыгаш» для лечебно-оздоровительного отдыха. Это 152 учащихся из многодетных семей, состоящих на врачебном учете. Инициатором данного благотворительного мероприятия стало Туркестанское областное управление общественного здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В рамках мероприятия приняты все меры безопасности, привлечены сотрудники дорожной полиции, службы скорой помощи.

    По словам руководителя отдела образования Махтааральского района Муратбека Серикбаева, в санатории дистанционное обучение учащихся продолжится для успешного завершения учебного года.

    Стоит отметить, что в настоящее время из 5 пострадавших от подтопления сел 2 624 человека размещены в 8 эвакуационных пунктах поселка Атакента. В том числе 1 598 взрослых, 770 учащихся школ, 256 детей дошкольного возраста. Остальные эвакуированные жители живут в домах родственников.

    В подтопленных селах Женис, Нурлы жол, Жантаксай, Жана Турмыс, Оргебас, Фордоуси расположены 5 школ, в которых обучались 1 820 учащихся. Кроме того, в районе функционировало 6 детских садов, в которых воспитывалось 425 малышей. В настоящее время все дети находятся эвакуационных центрах и обучаются дистанционно.

    Для детей из семей, пострадавших от подтопления, будут организованы выездные мероприятия для отдыха в оздоровительные лагеря Казахстана, пока они полностью не будут обеспечены новым жильем.

    Сегодня помимо 152 учащихся из числа эвакуированного населения 47 пенсионеров и одна группа больных с хроническими заболеваниями отправлены в оздоровительный реабилитационный комплекс «Бургулюк». В ближайшие две недели им будут оказанные все необходимые лечебные услуги.

    Автор:

    Туркестанская область Образование Благотворительность Происшествия Социальная поддержка Здравоохранение
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