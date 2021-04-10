1511 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 587,

город Алматы - 242,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 53,

Актюбинская область - 79,

Алматинская область - 119,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 119,

Карагандинская область - 84,

Костанайская область - 23,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане – 232 835.