10:42, 08 Январь 2022 | GMT +6
1510 казахстанцев заболели коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 993 406 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 798,
в городе Алматы – 196,
в городе Шымкент – 118,
в Акмолинской области –35,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 16,
в Атырауской области – 30,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 25,
в Карагандинской области – 44,
в Костанайской области – 28,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области – 25,
в Павлодарской области – 40,
в СКО – 23,
в Туркестанской области – 30.