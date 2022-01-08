1510 казахстанцев заболели коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 993 406 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 798,

в городе Алматы – 196,

в городе Шымкент – 118,

в Акмолинской области –35,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 16,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 44,

в Костанайской области – 28,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 40,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 30.



