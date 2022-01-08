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    10:42, 08 Январь 2022 | GMT +6

    1510 казахстанцев заболели коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 993 406 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 798,

    в городе Алматы – 196,

    в городе Шымкент – 118,

    в Акмолинской области –35,

    в Актюбинской области – 47,

    в Алматинской области – 16,

    в Атырауской области – 30,

    в ВКО – 14,

    в Жамбылской области – 18,

    в ЗКО – 25,

    в Карагандинской области – 44,

    в Костанайской области – 28,

    в Кызылординской области – 23,

    в Мангистауской области – 25,

    в Павлодарской области – 40,

    в СКО – 23,

    в Туркестанской области – 30.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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