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    151 человек заболел и 2672 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

    22 Сентября 2022, 08:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев, из них:

    в городе Астане – 16,

    в городе Алматы – 13,

    в городе Шымкенте – 1,

    в Акмолинской области – 35,

    в Актюбинской области – 9,

    в Алматинской области – 1,

    в Жетысуской области - 2,

    в Атырауской области – 2,

    в ВКО – 8,

    в Абайской области - 4,

    в Жамбылской области – 1,

    в ЗКО – 10,

    в Карагандинской области – 12,

    в Улытауской области - 4,

    в Костанайской области – 14,

    в Мангистауской области – 1,

    в Павлодарской области – 5,

    в СКО – 11,

    в Туркестанской области – 2.

    Также 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки.

    в городе Астане - 26,

    в городе Алматы - 424,

    в Акмолинской области - 500,

    в Актюбинской области - 187,

    в Атырауской области - 403,

    в Восточно-Казахстанской области - 3,

    в Абайской области - 1,

    в Жамбылской области - 18,

    в Западно-Казахстанской области - 351,

    в Карагандинской области - 17,

    в Улытауской области - 11,

    в Костанайской области - 382,

    в Мангистауской области - 4,

    в Павлодарской области - 325,

    в Северо-Казахстанской области - 20,

    Всего в стране выздоровели 1 370 531 человек от COVID-19.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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