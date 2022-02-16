+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1508 человек заболели коронавирусом в Казахстане

16 Февраля 2022 08:01
Поделиться:
1508 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Более девяти миллионов человек привиты от COVID-19 в РК
78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны 5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 112,

в городе Алматы – 580,

в городе Шымкенте – 15,

в Акмолинской области –54,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 84,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 71,

в Карагандинской области – 124,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 129,

в СКО – 109,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Более девяти миллионов человек привиты от COVID-19 в РК
78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19
Популярное
1 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ
Онкозаболевания выявляют примерно у 600 детей ежегодно в Казахстане
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив