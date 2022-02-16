Новости
1508 человек заболели коронавирусом в Казахстане
16 Февраля 2022 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по теме78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны 5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 112,
в городе Алматы – 580,
в городе Шымкенте – 15,
в Акмолинской области –54,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 84,
в Атырауской области – 24,
в ВКО – 75,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 71,
в Карагандинской области – 124,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 129,
в СКО – 109,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
- Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
- Более девяти миллионов человек привиты от COVID-19 в РК
- 5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19
- В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ
- Онкозаболевания выявляют примерно у 600 детей ежегодно в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн