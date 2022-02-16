1508 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 112,

в городе Алматы – 580,

в городе Шымкенте – 15,

в Акмолинской области –54,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 84,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 71,

в Карагандинской области – 124,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 129,

в СКО – 109,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтвержден 1 293 901 случай.