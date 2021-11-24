1502 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 133,

город Алматы - 259,

город Шымкент - 44,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 56,

Восточно-Казахстанская область - 48,

Жамбылская область - 5,

Карагандинская область - 172,

Костанайская область - 326,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 279,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане – 929 120.