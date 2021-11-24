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    08:16, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    1502 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 133,

    город Алматы - 259,

    город Шымкент - 44,

    Акмолинская область - 70,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 56,

    Восточно-Казахстанская область - 48,

    Жамбылская область - 5,

    Карагандинская область - 172,

    Костанайская область - 326,

    Кызылординская область - 9,

    Павлодарская область - 279,

    Северо-Казахстанская область - 78,

    Туркестанская область - 16.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 929 120.

    Теги:
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