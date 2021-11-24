08:16, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6
1502 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 133,
город Алматы - 259,
город Шымкент - 44,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 56,
Восточно-Казахстанская область - 48,
Жамбылская область - 5,
Карагандинская область - 172,
Костанайская область - 326,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 279,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане – 929 120.