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    1500 случаев нелегальной сдачи квартир в аренду выявлено в Атырау

    2 Ноября 2021, 23:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» атыраускими полицейскими выявлено около 10 тысяч правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» участковыми инспекторами полиции города Атырау проведено более 60 тыс. обходов квартир и домов. Основной целью стали профилактика правонарушений на обслуживаемых административных участках, установление тесных доверительных отношений с гражданами. Так, в ходе обхода административных участков участковыми инспекторами было выявлено около 1500 случаев, когда хозяева квартир сдавали их незаконно, уклоняясь от налогов. Сведения направлены в Управление государственных доходов города Атырау.

    Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия «Участок« к административной ответственности за совершение различных правонарушений привлечено около 10 тысяч граждан»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

    Профилактическое мероприятие «Участок» продлится до 1 декабря 2021 года.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Жилье МВД РК
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