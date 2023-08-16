1500 долларов приносит в среднем каждый турист из дальнего зарубежья в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рекордные 389 млрд тенге налогов поступили в прошлом году от туристской деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

По данным Национального банка, 1 турист из дальнего зарубежья, посетивший Казахстан, в среднем приносит доход в размере 1500 долларов. Каждый иностранный турист создает 2 рабочих места. В прошлом году страну посетили около 1 миллиона иностранных туристов. В результате был зафиксирован рекордный результат по налогам от туристской деятельности в 389 млрд тенге. А места размещения в стране заработали 183 млрд тенге. «За последние два года в стране значительно возросла численность занятых в сфере туризма, достигнув почти 500 тысяч человек. Министерство культуры и спорта планирует обеспечить до 2029 года 800 тысяч человек работой в сфере туризма», – отметил вице-министр культуры спорта Ержан Еркинбаев.