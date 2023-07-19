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    1500 целевых грантов выделено для выпускников Атырауской области

    19 Июля 2023, 18:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В 2022-2023 учебном году школы в Атырауской области выпустили порядка 6300 выпускников. Из них около 5300 приняли участие в ЕНТ, 80 процентов из которых набрали пороговый балл и получили возможность претендовать на получение грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Для выпускников атырауских школ выделено 283 гранта по педагогическим наукам, 49 грантов по естественным наукам, математике и статистике, 561 грант по информационным и коммуникационным технологиям, 607 грантов по инженерным специальностям, обработке и строительству.

    Кандидаты на целевые гранты также могут подать документы на общие образовательные гранты. Однако претендент на целевой грант имеет возможность указать четыре города и все имеющиеся здесь высшие учебные заведения.

    «Эти гранты выделяются только для выпускников школ Атырауской области. Однако родители путают их с программой «Серпін». В этой связи хочу отметить, что после завершения обучения по целевому гранту не ставится условие остаться в том же регионе или же работать три года по специальности. На сегодня большинство абитуриентов выбирают специальности в сфере информационно-коммуникационных технологий и педагогических наук. Также предоставляется ряд льгот при подаче документов. 5 процентов от общего числа грантов предусмотрены для многодетных, социально незащищенных слоев населения и членов семей, потерявших кормильца. С прошлого года для выпускников сельских школ назначена 35-процентная квота», - сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емельбаев.

    Ранее сообщалось о 15 тысячах абитуриентов, изъявивших желание участвовать в конкурсе грантов.

    Прием документов начался 13 июля и завершится вечером 20 июля.

    Список обладателей грантов будет опубликован до 10 августа.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Атырауская область Образование Вузы Минпросвещения РК
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