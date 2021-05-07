1500 бойцов весеннего призыва проводили на службу в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФРМ - В Восточно-Казахстанской области в преддверии Дня Защитника Отечества в ряды казахстанской армии направлено пополнение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Текущий призыв особенный. Он проходит в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. В этом году в рамках весеннего призыва ряды казахстанской армии пополнятся 1500 бойцами срочной службы. Это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, основная категория - 2000-2001 годов рождения.

Роман Фунт приехал из Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области. Молодой человек считает службу в армии своим долгом.

«Я пойду служить в силы воздушной обороны. Считаю, каждый должен пройти армейскую школу. Пока есть, кому служить, значит, есть, кому защищать родину», - говорит призывник.

Ровно на год их распределят по разным воинским частям страны, среди которых пограничные службы КНБ, части Министерства обороны, МЧС, а также Национальной гвардии РК.

Обращаясь к восточноказахстанцам, начальник департамента по делам обороны ВКО, полковник Кайырбек Кайрканов сказал: «Дорогие ветераны, генералы и офицеры, солдаты и сержанты, поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с 76-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне! Желаю ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия! А военнослужащим дальнейших успехов в деле укрепления обороноспособности Независимого Казахстана!»

Стоит отметить, что комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципам – отправка призывников из одного региона страны на службу в другой регион. При отборе и распределении по воинским командам учитываются показатели здоровья, моральные и деловые качества кандидата.