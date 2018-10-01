150 учениц академии UCMAS установили мировой рекорд по ментальной арифметике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 150 учениц академии UCMAS установили мировой рекорд по ментальной арифметике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эстафета по ментальной математике продлилась 26 минут и 26 секунд, став новым мировым рекордом. Этот результат вписан в Мировую книгу рекордов Word book of Records (WBR) и Азиатскую книгу рекордов Asia book of records, как самая «продолжительная математическая эстафета» в истории.

Участницы эстафеты UCMAS, проходившей в рамках Второго евразийского женского форума, решили 3 0000 примеров. Примечательно, что самой младшей ее участнице - 5 лет.

У эстафеты обширная география - Россия, Казахстан, Индия, Шри-Ланка. Из некоторых стран приехали настоящие «математические династии»: мать и дочь из Шри-Ланки вместе решают сложные арифметические задачи благодаря системе UCMAS уже больше 20 лет.

«Ментальная арифметика - это не просто счет в уме, это тренировка мозга и развитие навыков - увеличение объема памяти, улучшение концентрации, умение быстро переключаться и так далее. Установив рекорд сегодня, мы и впредь будем стремиться к самым высоким результатам», - резюмировала директор UCMAS Russia Алия Маулешева.

На сегодняшний день действует около 5 тыс центров UCMAS в 80 странах мира, наиболее активно - в Малайзии, Канаде, США, Великобритании, Австрии, Испании, Австралии, Таиланде, Китае, Казахстане и странах Ближнего Востока. Эта высокоэффективная программа по целостному развитию интеллекта получила международное признание, а в некоторых из стран внедрена в среднее образование. Она создана для того, чтобы помочь ребенку развить его интеллектуальные способности, используя для этого устный счет в качестве главного инструмента и показателя дальнейших успехов в развитии детского мышления.

Ежегодно Международная академия UCMAS проводит соревнования, которые являются самыми масштабными состязаниями по данной дисциплине во всем мире, собирая около 8 тыс юных гениев. По правилам соревнований детям даются 200 примеров, которые они должны решить за 8 минут.