150 тысяч рабочих мест планируется создать до 2025 года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Карагандинской области планируется создать 150 тысяч рабочих мест, около 30 тысяч семей обеспечить жильём. Партия «Nur Otan» разработала Дорожную карту. О её основных направлениях рассказала на заседании политсовета при участии председателя областного филиала партии «Nur Otan» Жениса Касымбека первый заместитель председателя Кадиша Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партийцы встречались с жителями Карагандинской области и узнавали конкретные потребности и проблемы. На основе 1 500 актуальных предложений от горожан и сельчан они разработали Дорожную карту до 2025 года. Она содержит более 6 400 мероприятий и 1 715 целевых индикаторов.

С учётом особенностей региона сформировано семь приоритетов. Среди них социально-экономическое развитие, поддержка молодёжи, снижение уровня преступности и другие.

«Перед нами стоит особая задача - следить за качеством выполнения наших предвыборных обещаний», - отметила Кадиша Оспанова.

Глава региона поручил всем ответственным взять на контроль исполнение намеченных планов.

«Председателям территориальных филиалов партий, акимам городов и районов необходимо принять меры по исполнению Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в Карагандинской области по семи приоритетам. Руководителям областных управлений и отделов городов и районов - обеспечить качественную и своевременную реализацию индикаторов», - подчеркнул Женис Касымбек.



