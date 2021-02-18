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    150 тысяч рабочих мест планируется создать до 2025 года в Карагандинской области

    18 Февраля 2021, 09:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Карагандинской области планируется создать 150 тысяч рабочих мест, около 30 тысяч семей обеспечить жильём. Партия «Nur Otan» разработала Дорожную карту. О её основных направлениях рассказала на заседании политсовета при участии председателя областного филиала партии «Nur Otan» Жениса Касымбека первый заместитель председателя Кадиша Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Партийцы встречались с жителями Карагандинской области и узнавали конкретные потребности и проблемы. На основе 1 500 актуальных предложений от горожан и сельчан они разработали Дорожную карту до 2025 года. Она содержит более 6 400 мероприятий и 1 715 целевых индикаторов.

    С учётом особенностей региона сформировано семь приоритетов. Среди них социально-экономическое развитие, поддержка молодёжи, снижение уровня преступности и другие.

    «Перед нами стоит особая задача - следить за качеством выполнения наших предвыборных обещаний», - отметила Кадиша Оспанова.

    Глава региона поручил всем ответственным взять на контроль исполнение намеченных планов.

    «Председателям территориальных филиалов партий, акимам городов и районов необходимо принять меры по исполнению Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в Карагандинской области по семи приоритетам. Руководителям областных управлений и отделов городов и районов - обеспечить качественную и своевременную реализацию индикаторов», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Нур Отан Акимат Политические партии Общество
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