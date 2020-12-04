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    150 спортплощадок планируют построить в Шымкенте в 2021 году

    4 Декабря 2020, 13:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал о мерах, направленных на развитие массового спорта в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Шымкенте большое количество молодежи – 235 тысяч человек. В этом году мы довели количество спортивных площадок до 231. Этого для мегаполиса недостаточно, в этой связи мы запланировали на следующий год строительство 150 новых площадок», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

    По его словам, они будут установлены в тех местах, где действительно необходимы.

    «Сейчас ведутся работы по подготовке земельных участков. Мы ведем программу развития массового спорта; мы будем не только строить спортивные площадки, здесь тренера будут призывать молодежь к спортивному образу жизни», - отметил аким.

    «Мы начали призывать молодежь к спорту, и не думали, что будет столько желающих. Мы увидели, что это необходимо и что молодежь хочет заниматься массовым спортом», - добавил М. Айтенов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Строительство Шымкент
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