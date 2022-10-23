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    150 сортов хризантем представили на выставке в Уральске

    23 Октября 2022, 16:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В городском выставочном зале Уральска представили 150 сортов хризантем. Выставка началась 22 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Выращиванием цветов жительница села Мичурино, инженер-механик по образованию Валентина Горбунова увлеклась 9 лет назад. «До этого времени знала, как выращивать картошку», - смеется женщина. Впрочем, и сейчас Валентина не устает повторять, что это ее хобби.

    Тогда были классические хризантемы, а сейчас уже уральцам представили редкий цветок, родом из Англии.

    - Английская хризантема – новинка этого года. У нее необычная форма цветка, большая, доходит до 20 см в диаметре, - рассказала Валентина Горбунова.

    Все цветы выращены на участке Валентины. Каждый год женщина убирает 30 сортов хризантем и приобретает 30 новых сортов.

    А выставка прошла при поддержке Совета деловых женщин ЗКО.

    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Общество
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