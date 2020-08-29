150 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 150 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 57 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 14 / 5

город Алматы - 24 / 0

город Шымкент - 2 / 1

Акмолинская область - 7 / 4

Актюбинская область - 3 / 0

Алматинская область - 1 / 0

Атырауская область - 11 / 9

Восточно-Казахстанская область - 23 / 5

Жамбылская область - 5 / 4

Западно-Казахстанская область - 8 / 4

Карагандинская область - 15 / 11

Костанайская область - 9 / 2

Мангистауская область - 1 / 0

Павлодарская область - 7 / 1

Северо-Казахстанская область - 11 / 4

Туркестанская область - 9 / 7

Всего в стране выявлены 105558 заболевших.