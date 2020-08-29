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150 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
29 Августа 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 150 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 57 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 14 / 5
город Алматы - 24 / 0
город Шымкент - 2 / 1
Акмолинская область - 7 / 4
Актюбинская область - 3 / 0
Алматинская область - 1 / 0
Атырауская область - 11 / 9
Восточно-Казахстанская область - 23 / 5
Жамбылская область - 5 / 4
Западно-Казахстанская область - 8 / 4
Карагандинская область - 15 / 11
Костанайская область - 9 / 2
Мангистауская область - 1 / 0
Павлодарская область - 7 / 1
Северо-Казахстанская область - 11 / 4
Туркестанская область - 9 / 7
Всего в стране выявлены 105558 заболевших.
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