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    150 отдыхающих эвакуировали из-за частичного размыва плотины Талгар

    23 Июля 2023, 10:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На плотине Талгар в результате селевого паводка произошел размыв на правой стороне земляной дамбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казселезащиты.

    «В результате негативного воздействия селевого паводка в 00:30 22.07.2023 г. на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалось промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала», - говорится в сообщении Казселезащиты.

    В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. Филиалом на опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения из числа специалистов ОЧС (на мостовых переездах).

    После получения сигнала «СЕЛЬ» в оперативном порядке была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска (ориентировочно 150 человек).

    Как сообщали ранее в МЧС, в настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса. Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад. Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.

    21 июля в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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