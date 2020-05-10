150 онлайн-концертов, лекции и творческих встреч провела столичная филармония в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив государственной академической филармонии при акимате города Нур-Султана провел праздничный онлайн-концерт «Ұмытылмас ұлы күн», посвященный 75-ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной филармонии.

В этот вечер в прямом эфире YouTube канала звучали песни военных лет – всем до боли знакомые «Три танкиста», «Журавли», «Майский вальс», «День Победы» и другие. Все они стали своего рода визитной карточкой и атрибутом всех торжеств, посвященных Дню Великой Победы.

В течение часа онлайн-концерт сопровождался театральными мини-постановками. Артисты смогли передать зрителю всю полноту драматизма и идейный замысел авторов сценария.

Онлайн концерт проходил на двух языках, плавно и непринужденно переходя с казахского на русский и наоборот.

Солисты филармонии Нурбол Балапанов, Айдын Жумабай и Дихан Ильяшев исполнили популярную советскую песню о войне 1939 года «Три танкиста», которая успела стать неформальным гимном пограничных и танковых советских войск.

Солист столичной филармонии, казахстанский оперный певец, заслуженный деятель РК Азамат Жалтыркозов исполнил знаменитую советскую песню «Майский вальс», которая впервые была исполнена в 1985 году и стала финалистом телевизионного фестиваля «Песня года – 85».

В свою очередь, солистка государственной академической филармонии при акимате города Нур-Султана, заслуженный деятель РК Алтынай Жорабаева спела песню «Журавли». (композитор Ян Френкель, слова дагестанского поэта Расула Гамзатова). Напомним, песня впервые была записана в студии в далеком 1969 году.

Под занавес концерта солисты классического и эстрадного вокала, казахский и духовой оркестры государственной академической филармонии при акимате города Нур-Султана исполнили «День Победы», которая за 45 лет существования успела стать строевой песней, а также парадным маршем на 9 мая.

Для тех, кто не успел по разным причинам посмотреть праздничный онлайн-концерт, запись постоянно доступна на YouTube канале столичной филармонии.

«Отрадно, что деятели культуры, музыканты, вынужденные сидеть дома из-за пандемии коронавируса, не отказались от концертов. Напротив, работы только прибавилось. Музыканты и исполнители переформатировали свою работу, легко освоив современные социальные платформы, откуда выходят на связь к своим многочисленным слушателям. Только за два неполных месяца коллектив столичной филармонии организовал 150 онлайн концертов, лекций и творческих встреч», - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 23 года со дня образования столичной филармонии, а здание, которое занимает творческий коллектив, построено в 1963 году и включен в государственный список памятников истории и культуры.

Столичная филармония после концерта ко Дню Победы готова сразу приступить к новой, не менее насыщенной работе.

«У столичной филармонии большие планы на ближайшее время – постоянная кропотливая работа артистов над собой по совершенствованию мастерства, а также освоение нового репертуара», - сказал директор государственной академической филармонии города Нур-Султана Ерлан Дакенов.

Столичная филармония готова радовать своих постоянных зрителей и ценителей искусства «живыми» концертами как только закончатся все мероприятия по преодолению глобального распространения пандемии коронавируса, отметили в пресс-службе.



