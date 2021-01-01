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    150 многодетных семей военнослужащих поздравили гвардейцы

    1 Января 2021, 22:20

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии по Усть-Каменогорскому гарнизону поздравили с Новым годом более 30-ти многодетных семей военнослужащих, вручив более 50-ти новогодних подарков для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Командующий РгК «Шығыс» полковник Рустем Акбалин и его заместитель по воспитательной части полковник Берик Токтаров в сопровождении председателей войсковых общественных организаций поздравили 8 многодетных семей и вручили детям более 15-ти новогодних подарков и игрушек.

    Кроме того, командиры воинских частей городов Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов и Павлодар совместно с взаимодействующими органами и войсковых и общественных организации поздравили с Новым годом более 150-ти социально-уязвимых семей военнослужащих, вручив около 300 новогодних подарков со сладостями и игрушками.

    Все мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

    Фото: пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Армия МВД РК
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