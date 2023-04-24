Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    $150 млрд инвестиций намерен привлечь Казахстан до 2029 года

    24 Апреля 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в страну было привлечено 410 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За годы независимости в страну привлечено 410 млрд долларов инвестиций. Стратегическая цель -привлечь до 2029 года еще 150 млрд долларов инвестиций. Инвесторы получают всестороннюю государственную поддержку, а также получают налоговые льготы. Кроме того, инвесторам, привлеченным в специальные экономические зоны Казахстана, будет оказана вся инфраструктурная поддержка. В этой связи хочу остановиться на Международном финансовом центре «Астана». Его деятельность призвана создать необходимые условия для иностранных инвесторов, проработать механизмы их поддержки», - сказал Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

    Он также выразил уверенность в том, что сегодняшний форум будет способствовать увеличению взаимного товарооборота и объема инвестиций между Казахстаном и Чешской Республикой. Кроме того, в рамках партнерства планируется запуск новых проектов.

    Глава правительства отметил, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Чехией вырос на 67%. Также за 15 лет чешские компании инвестировали в экономику Казахстана 270 млн долларов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Инвестиции Чехия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь