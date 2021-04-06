150-летний юбилей Кажымукана Мунайтпасова отметили на родине легендарного батыра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Кажымукан Целиноградского района прошло празднование 150-летнего юбилея превосходного мастера классической борьбы, неоднократного чемпиона мира Кажымукана Мунайтпасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В честь великого человека Кажымукана Мунайтпасова прошел областной турнир по қазақ күресі среди молодежи до 23 лет, также возложение цветов к памятнику. Акмолинец, четырёхкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников попытается установить новый рекорд по разгибанию калиброванных подков на время, каждая из них выдерживает более 500 кг. Ранее рекорд в 2009 году был установлен в Европе, атлет за 49 секунд разогнул 2 подковы.

Благодаря Кажымукану Мунайтпасову начала зарождаться и развиваться физическая культура и спорт в Казахстане и, в частности, греко-римская борьба. Ему единственному в дореволюционный период удалось прорваться на международную арену и прославить не только себя, но и свой народ на спортивных аренах многих стран мира.

Принимая участие в праздновании 150-летия Кажымукана Мунайтпасова, акмолинцы не только отдали дань уважения.

В своем последнем послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что «приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям». В этой связи в Акмолинской области наблюдается положительная динамика по количеству спортивных сооружений, в настоящее время действует 2483 спортивных объекта.

Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, современные спортивные площадки, стадионы, открываются новые спортивные залы.

Без внимания не остается и родное село прославленного казахского борца. Из местного бюджета выделены финансовые средства на ПСД на строительство спортивного зала, которого с нетерпением ждут сельчане.

По мнению главы региона Ермека Маржикпаева, наличие спортивного объекта позволит обеспечить досуг детей и молодежи, увеличить охват занимающихся физической культурой и спортом, будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения.

«Надеемся, что в будущем спортивном зале будет воспитано не одно поколение последователей Кажымукана, которые так же, как и их соотечественник, будут прославлять нашу страну на спортивной мировой арене», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

Напомним, именем борца в Казахстане названы улицы, стадионы, специализированные спортивные школы-интернаты, скверы. Установлены памятники, сняты художественные и документальные фильмы, посвящены книги. А в Акмолинской области в Целиноградском районе его именем назван целый поселок, где он родился.

В 2011 году одной из улиц в городе Кокшетау присвоено имя легендарного палуана.

Имя Кажымукана Мунайтпасова носит областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3, а также спортивный комплекс, где располагается спортивная школа.

К слову, у Кажымукана было четыре сына и три дочери. Его сын Жанадил был заслуженным тренером по борьбе. Внук Шаттык Кажымуканов является мастером спорта международного класса по каратэ. Другой внук Бахытжан Хаджимуханов – известный композитор, победитель музыкальных конкурсов «Азия Дауысы» и «Жас Канат». В Кокшетау проживает его внучка Разия Абдуловна Мунайтпасова, которой в настоящее время 86 лет.