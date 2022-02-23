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    150-летие Ахмета Байтурсынова: В Костанайской области стартуют праздничные мероприятия

    23 Февраля 2022, 15:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае состоится торжественное открытие 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова – учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы. Юбилей отмечается в рамках ЮНЕСКО.

    На торжественную церемонию открытия Года Ахмета в Костанайской области приглашены депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдигали, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Ербол Тлешов, директор мемориального Дома-музея Ахмета Байтұрсынұлы в городе Алматы Райхан Имаханбет.

    25 февраля с 17:00 до 19:00, 26 февраля с 15:00 до 17:00 в торгово-развлекательном центре «Костанай Плаза» пройдет фотосессия с образом Ахмета, интерактивные мероприятия с участием школьников, студентов, где выступят известные деятели искусства и коллективы художественной самодеятельности. 25 февраля в 17:00 – познавательная квест-игра «Поиск» среди молодежи (место проведения: территория торгового центра «Астыкжан»).

    27 февраля в 18:00 состоится презентация Youtube-проекта «Маса».

    В рамках открытия Года Ахмета Байтұрсынұлы в Костанайской области 28 февраля пройдет ряд мероприятий. В частности, в 11:00 часов состоится одновременное возложение цветов к памятникам Ахмета Байтұрсынұлы в городах и районах области с участием гостей, прибывших на торжественное открытие юбилея.

    В 11:00 часов в Костанайском региональном университете имени А. Байтурсынова состоится круглый стол «Ұлт ұстазы». В ходе круглого стола состоится презентация книги поэта, ученого Серикбая Оспанова «Ұлт ұстазы».

    В 14:00 часов пройдут лекции ахметоведения, а в 16:00 во Дворце Молодежи пройдет торжественное открытие юбилейного года, посвященного Ахмету Байтұрсынұлы. Состоится литературно-музыкальный вечер, где прозвучат песни, кюи, стихи А. Байтурсынова, будут представлены театрализованные представления из жизни деятеля.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура История Казахстана Дата ЮНЕСКО Регионы Казахстана 150-летие Ахмета Байтурсынова
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