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    150 кредитов выдано по программе Elorda zhastary в столице

    17 Июня 2022, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность молодежи в столице составляет 232 065 человек. Им оказывается всестороння поддержка, в том числе и в решении жилищного вопроса. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель городского управления по вопросам молодёжной политики Кайрат Камбаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Сегодня в 15 вузах города обучаются 62 788 студентов (бакалавриат, магистратура, докторантура). Работающая молодежь - 133,2 тыс. жителей столицы.

    «Прием заявок по программе льготного кредитования для работающей молодежи Elorda zhastary начался в октябре. Выдано 150 кредитов», - сообщил спикер.

    В рамках программы работающей молодежи выдают льготные кредиты в размере до 18 млн. тенге.

    Условия следующие: п роцентная ставка - 5% годовых; п ервоначальный взнос 10%; срок кредита до 25 лет.

    Также 3 года подряд реализуется программа «Арендное жилье для работающей молодежи без права выкупа».

    В этом году на получение жилья по программе подали заявки 4 863 человека. Всего выдается 1050 квартир. Отбор производился по балльной системе, а распределение квартир – по составу семьи заявителей.

    «Мы также работаем с молодежью категории NEET. Открыты центры обслуживания молодежи в 4-х районах города, проводятся футбольные турниры, ярмарки вакансий, проекты «NS Бағдар», «Нет наркотикам!» и другие», - проинформировал спикер.

    В целях разъяснения семейных ценностей среди молодежи, укрепления института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и моральных ценностей в городе реализуется проект «Отбасы – бақыт мекені».

    В рамках этой работы проводятся семейные марафоны, семинары-тренинги для молодых семей, беременных женщин и молодых пар, планирующих стать родителями, факультативные занятия среди студентов, конкурсы видеороликов, фотографии и «Лучшая молодая семья».

    «На заметку молодым семьям: объявлен видеоконкурс «Отбасым - мақтанышым» для молодых семей. Призовой фонд большой, будут награждены 12 молодых семей», - сказал Камбаров.

    Подробную информацию можно получить, позвонив по телефону: 556633 или на странице в Instagram @ns_jastary.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Жилье Общество Молодежь
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