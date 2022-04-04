150 грантов на реализацию бизнес-идей выдадут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске предприятия заявили о тысяче вакантных мест. Из них 300 – в строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Булат Жумабеков на отчетной встрече с населением отметил, что работодатели предлагали заработную плату от 100 до 300 тысяч тенге в зависимости от квалификации и выполняемого объема работ. Строительная отрасль испытывает дефицит кадров из-за отсутствия квалифицированных специалистов.

«Для желающих получить новую специальность, востребованную на рынке труда, центром занятости проводится набор на краткосрочные курсы по специальностям электрогазосварщиков, электриков, плотников, штукатуров, слесарей-сантехников, каменщиков, кондитеров, поваров, швей с дальнейшим трудоустройством. В этом году планируют направить на профессиональное обучение около 300 человек. Работодатели создают условия для трудоустройства молодежи и студентов. В прошлом году 48 студентов обеспечили работой в период летних каникул в строительных компаниях и коммунальных предприятиях города. В этом году 159 студентов изъявили работать на стройплощадках», - рассказал Б.Жумабеков.

Ежемесячно в Петропавловске намерены проводить ярмарку вакансий для выпускников и студентов университета и колледжей. Им предлагают участвовать в проекте «Молодежная практика». В этом году размер оплаты труда увеличили до 30 МРП, или 91 890 тенге, срок участия возрос до 12 месяцев. В этом году направят на молодежную практику 176 человек.

Выпускникам, лицам, ищущим работу, безработным не старше 29 лет, не имеющим опыта работы, подходит проект «Первое рабочее место». Здесь оплата тоже составляет 91 890 тенге, срок участия - 18 месяцев.

«По программе «Еңбек» обучение основам предпринимательства в прошлом году прошли 207 человек из числа безработного населения. 204 человека получили государственные гранты для реализации новых бизнес-идей на безвозмездной и безвозвратной основе. Размер гранта составлял 583,4 тысячи тенге. В этом году он увеличен в два раза – до 1,2 млн тенге. Планируем выдать 150 грантов на сумму 183,7 млн тенге», - добавил Б.Жумабеков.

По его словам, принимаемые меры позволили сохранить уровень безработицы в Петропавловске в пределах 4,6%.