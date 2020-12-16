150 флагов вывесили на своих домах жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области размещают государственный флаг РК на своих домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации молодежного ресурсного центра области, к акции «Менің туым-менің елім» с удовольствием присоединились североказахстанская молодежь и многие жители Петропавловска и районов. Флаг Казахстана в эти дни появляется на балконах и окнах жилых домов.

«По Северо-Казахстанской области свыше 150 флагов вывесили по разным адресам и населенным пунктам с охватом около 600 человек. Челлендж «Менің туым-менің елім» показывает уважение граждан к одному из главных национальных символов независимого Казахстану - флагу. Государственный флаг – это один из неотъемлемых атрибутов Республики Казахстан, олицетворяющий его идентичность и суверенитет», - подчеркнули в молодежном ресурсном центре.