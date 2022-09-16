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    150 человек заболели, 394 выздоровели от ковида в Казахстане

    16 Сентября 2022, 08:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане – 29,

    в городе Алматы – 16,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Абайской области - 1,

    в Акмолинской области – 24,

    в Актюбинской области – 6,

    в Алматинской области – 0,

    в Атырауской области – 3,

    в ВКО – 2,

    в Жамбылской области – 0,

    в Жетысуской области - 1,

    в ЗКО – 14,

    в Карагандинской области – 17,

    в Костанайской области – 16,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области – 3,

    в Павлодарской области – 5,

    в СКО – 6,

    в Туркестанской области – 1,

    в Улытауской области – 4.

    Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.

    В то же время, по информации комитета, за сутки 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 40,

    в городе Алматы - 22,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Абайской области - 1,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 1,

    в Атырауской области - 3,

    в ВКО - 0,

    в Жамбылской области - 14,

    в Жетысуской области - 1,

    в ЗКО - 66,

    в Карагандинской области - 44,

    в Улытауской области - 5,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 24,

    в Павлодарской области - 51,

    в СКО - 122,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коронавирус в РК
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