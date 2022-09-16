150 человек заболели, 394 выздоровели от ковида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 29,
в городе Алматы – 16,
в городе Шымкенте – 0,
в Абайской области - 1,
в Акмолинской области – 24,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в Жетысуской области - 1,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 16,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 6,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.
В то же время, по информации комитета, за сутки 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 40,
в городе Алматы - 22,
в городе Шымкенте - 0,
в Абайской области - 1,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 1,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 14,
в Жетысуской области - 1,
в ЗКО - 66,
в Карагандинской области - 44,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 24,
в Павлодарской области - 51,
в СКО - 122,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.