150 человек заболели, 394 выздоровели от ковида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 29,

в городе Алматы – 16,

в городе Шымкенте – 0,

в Абайской области - 1,

в Акмолинской области – 24,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 0,

в Жетысуской области - 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 6,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.

В то же время, по информации комитета, за сутки 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 40,

в городе Алматы - 22,

в городе Шымкенте - 0,

в Абайской области - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 14,

в Жетысуской области - 1,

в ЗКО - 66,

в Карагандинской области - 44,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 122,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 155 человек.



