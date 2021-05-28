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    150 аптек будут продавать лекарства по сниженным ценам в Павлодарской области

    28 Мая 2021, 22:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Меморандум о продаже лекарств по сниженным ценам заключили в Павлодарской области. Сделать это удалось в рамках направления «Social» программы «Business Ertis», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Меморандум заключили управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области и Ассоциация провизоров и фармацевтов «Казмедфарм».

    «В рамках договора 150 аптек будут отпускать лекарственные препараты первой необходимости по сниженным ценам. Скидки от 5 до 15% смогут получить пенсионеры, люди с особыми потребностями и другие представители социально уязвимых слоев населения», – сообщили в управлении.

    В числе первых исполнять условия меморандума согласилась владелица аптеки в селе Иртышск Нурила Жансултанова. Фармацевт с 40-летним стажем владеет двумя аптеками в районном центре.

    Сейчас благодаря этому меморандуму в аптеке для людей с особыми потребностями есть десятипроцентная скидка на медикаменты. Для кого-то это существенная экономия, отмечает Нурила Жансултанова.

    Автор:

    Павлодарская область Социальная поддержка Акимат Здравоохранение НПО Цены и тарифы
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