Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    15 Января 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    67 лет назад (1956) родилась БАЙМОЛДИНА Зауреш Хамитовна - ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

    Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, правоведение (1979); очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте (1984); курсы при Национальном судейском колледже (город Рено, США, 1995).

    Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1985-1994); начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК (1994-1996); заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института (1996-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК (2005-2006); главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2006-2008); инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель министра юстиции РК (2012-2017); член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (2017-2019).

    На занимаемой должности - с октября 2019 года.

    Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015).

    53 года назад (1970) родилась КОЙШАНОВА Райхан Мусалиевна - главный санитарный врач Актюбинской области.

    Родилась в Южно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова, гигиенист-эпидемиолог.

    Трудовая деятельность: врач лаборатории особо опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005); главный специалист отдела предупредительного санитарного надзора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области (2005-2007); главный специалист санитарно-гигиенического отдела Актюбинского городского отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2007-2010); главный специалист санитарно-эпидемиологического отдела Актюбинского городского управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2010-2011); главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента по защите прав потребителей Актюбинской области (2012-2014); руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области (2014-2017); заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (2017-2020); заместитель руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Актюбинской области (2020-2021); заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (2021-2022); руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области (2022).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    47 лет назад (1976) родился АШИМБАЕВ Данияр Рахманович - казахстанский политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане».

    Уроженец Алматы. Окончил университет «Туран».

    Трудовая деятельность: библиотекарь Центральной научной библиотеки Академии наук РК (1990-1993); менеджер, заместитель начальника отдела, финансовый директор, вице-президент холдинг-центра «Туран-Азия» (1993-2000); консультант университета «Туран» (2000-2004); главный редактор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005); руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии. Член Общественного совета при Архиве Президента РК, лауреат премии Союза журналистов РК.

    46 летназад (1977) родился АБДЕНОВ Серик Сакбалдиевич - политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Каркаралинске Карагандинской области. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (1994-1998); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2000-2004).

    Трудовая деятельность: главный специалист управления регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК (1998-2000); начальник отдела юридической экспертизы, начальник управления контроля и документооборота, заместитель руководителя аппарата Министерстве иностранных дел РК (2000-2003); заместитель директора ТОО «Global Billing Systems» (2003-2004); консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС» (03.2004-10.2004); заместитель директора департамента, директор департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК (2004-2007); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-11.2009); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); советник председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (06.2013-11.2013); управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплате труда АО «НК «КазМунайГаз» (2013-2016); вице-президент по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» (2016-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

    Награжден орденом «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

    45 лет назад (1978) родился КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистратуру Британского университета Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак».

    Трудовая деятельность: главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре (2001); прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2003-2007); начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008); заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп» (2008-2010); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2013); аким Уральска (2013-2016); аким Западно-Казахстанской области (2016-2019); аким Нур-Султана, Астаны (2019-2022).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.
    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ведется работа по приданию особого статуса Туркестану
    16 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    16 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сельский учитель создал исторический музей в Атырауской области
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров