15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

67 лет назад (1956) родилась БАЙМОЛДИНА Зауреш Хамитовна - ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, правоведение (1979); очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте (1984); курсы при Национальном судейском колледже (город Рено, США, 1995).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1985-1994); начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК (1994-1996); заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института (1996-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК (2005-2006); главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2006-2008); инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель министра юстиции РК (2012-2017); член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015).

53 года назад (1970) родилась КОЙШАНОВА Райхан Мусалиевна - главный санитарный врач Актюбинской области.

Родилась в Южно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова, гигиенист-эпидемиолог.

Трудовая деятельность: врач лаборатории особо опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005); главный специалист отдела предупредительного санитарного надзора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области (2005-2007); главный специалист санитарно-гигиенического отдела Актюбинского городского отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2007-2010); главный специалист санитарно-эпидемиологического отдела Актюбинского городского управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2010-2011); главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента по защите прав потребителей Актюбинской области (2012-2014); руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области (2014-2017); заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (2017-2020); заместитель руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Актюбинской области (2020-2021); заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (2021-2022); руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области (2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

47 лет назад (1976) родился АШИМБАЕВ Данияр Рахманович - казахстанский политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане».

Уроженец Алматы. Окончил университет «Туран».

Трудовая деятельность: библиотекарь Центральной научной библиотеки Академии наук РК (1990-1993); менеджер, заместитель начальника отдела, финансовый директор, вице-президент холдинг-центра «Туран-Азия» (1993-2000); консультант университета «Туран» (2000-2004); главный редактор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005); руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии. Член Общественного совета при Архиве Президента РК, лауреат премии Союза журналистов РК.

46 летназад (1977) родился АБДЕНОВ Серик Сакбалдиевич - политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Каркаралинске Карагандинской области. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (1994-1998); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2000-2004).

Трудовая деятельность: главный специалист управления регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК (1998-2000); начальник отдела юридической экспертизы, начальник управления контроля и документооборота, заместитель руководителя аппарата Министерстве иностранных дел РК (2000-2003); заместитель директора ТОО «Global Billing Systems» (2003-2004); консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС» (03.2004-10.2004); заместитель директора департамента, директор департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК (2004-2007); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-11.2009); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); советник председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (06.2013-11.2013); управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплате труда АО «НК «КазМунайГаз» (2013-2016); вице-президент по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» (2016-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

Награжден орденом «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

45 лет назад (1978) родился КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистратуру Британского университета Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак».

Трудовая деятельность: главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре (2001); прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2003-2007); начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008); заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп» (2008-2010); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2013); аким Уральска (2013-2016); аким Западно-Казахстанской области (2016-2019); аким Нур-Султана, Астаны (2019-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.



