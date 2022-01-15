+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

15 Января 2022 08:00
Поделиться:
15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
15 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения» 14 января. Календарь Казинформа «Даты. События» 13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1956) родилась БАЙМОЛДИНА Зауреш Хамитовна - ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, правоведение (1979); очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте (1984); курсы при Национальном судейском колледже (город Рено, США, 1995).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1985-1994); начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК (1994-1996); заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института (1996-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК (2005-2006); главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2006-2008); инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель министра юстиции РК (2012-2017); член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015).

46 лет назад (1976) родился АШИМБАЕВ Данияр Рахманович - казахстанский политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане».

Уроженец г. Алматы. Окончил университет «Туран».

Трудовая деятельность: библиотекарь Центральной научной библиотеки Академии наук РК (1990-1993); менеджер, заместитель начальника отдела, финансовый директор, вице-президент холдинг-центра «Туран-Азия» (1993-2000); консультант университета «Туран» (2000-2004); главный редактор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005); руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии. Член Общественного совета при Архиве Президента РК, лауреат премии Союза журналистов РК.

45 лет назад (1977) родился АБДЕНОВ Серик Сакбалдиевич - политический деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Каркаралинске Карагандинской области. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (1994-1998); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2000-2004).

Трудовая деятельность: главный специалист управления регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК (1998-2000); начальник отдела юридической экспертизы, начальник управления контроля и документооборота, заместитель руководителя аппарата Министерстве иностранных дел РК (2000-2003); заместитель директора ТОО «Global Billing Systems» (2003-2004); консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС» (03.2004-10.2004); заместитель директора департамента, директор департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК (2004-2007); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-11.2009); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); советник председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (06.2013-11.2013); управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплате труда АО «НК «КазМунайГаз» (2013-2016); вице-президент по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» (2016-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

Награжден орденом «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

44 года назад (1978) родился КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович - аким города Нур-Султана.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе «Болашак».

Трудовая деятельность: главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре (2001); прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Агентства РК по делам государственной службы по г. Астана (2003-2007); начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008); заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп» (2008-2010); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2013); аким г. Уральска (2013-2016); аким Западно-Казахстанской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.
Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
15 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
14 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Популярное
1 Изменился состав совета директоров КазМунайГаза
2 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
3 Карантин ужесточили в Алматы: что запрещено в городе
4 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
5 Назначены новые начальники ДКНБ в нескольких регионах
6 Президент РК дал поручения Генпрокуратуре по задержанным во время событий «Трагического января»
Читайте также
13 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
12 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Изменился состав совета директоров КазМунайГаза
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
Карантин ужесточили в Алматы: что запрещено в городе
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Назначены новые начальники ДКНБ в нескольких регионах
Президент РК дал поручения Генпрокуратуре по задержанным во время событий «Трагического января»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив