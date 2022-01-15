15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1956) родилась- ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, правоведение (1979); очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте (1984); курсы при Национальном судейском колледже (город Рено, США, 1995).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1985-1994); начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК (1994-1996); заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института (1996-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК (2005-2006); главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2006-2008); инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель министра юстиции РК (2012-2017); член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015).

46 лет назад (1976) родился- казахстанский политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане».

Уроженец г. Алматы. Окончил университет «Туран».

Трудовая деятельность: библиотекарь Центральной научной библиотеки Академии наук РК (1990-1993); менеджер, заместитель начальника отдела, финансовый директор, вице-президент холдинг-центра «Туран-Азия» (1993-2000); консультант университета «Туран» (2000-2004); главный редактор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005); руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии. Член Общественного совета при Архиве Президента РК, лауреат премии Союза журналистов РК.

45 лет назад (1977) родился- политический деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Каркаралинске Карагандинской области. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (1994-1998); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2000-2004).

Трудовая деятельность: главный специалист управления регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК (1998-2000); начальник отдела юридической экспертизы, начальник управления контроля и документооборота, заместитель руководителя аппарата Министерстве иностранных дел РК (2000-2003); заместитель директора ТОО «Global Billing Systems» (2003-2004); консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС» (03.2004-10.2004); заместитель директора департамента, директор департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК (2004-2007); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-11.2009); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); советник председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (06.2013-11.2013); управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплате труда АО «НК «КазМунайГаз» (2013-2016); вице-президент по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» (2016-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

Награжден орденом «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

44 года назад (1978) родился- аким города Нур-Султана.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе «Болашак».

Трудовая деятельность: главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре (2001); прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Агентства РК по делам государственной службы по г. Астана (2003-2007); начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008); заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп» (2008-2010); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2013); аким г. Уральска (2013-2016); аким Западно-Казахстанской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.