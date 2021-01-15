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15 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Января 2021 07:00
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15 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1934 году состоялось официальное открытие Казахского государственного университета (КазГУ), образованного на базе Педагогического института. 2 декабря того же года КазГУ было присвоено имя С.М. Кирова.

В первый год суверенитета Казахстана университету было присвоено имя великого мыслителя Абу Насыра ибн аль-Фараби. 9 января 1993 года специальным Постановлением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «О статусе Казахского государственного университета имени аль-Фараби» университету был присвоен статус автономного государственного вуза, и он был переименован в Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

В 1938 году были образованы Гурьевская (Атырауская), Кзыл-Ординская и Павлодарская области. Основанием для их создания явился проект постановления ЦК ВКП(б) «О разделении Западно-Казахстанской области на Западно-Казахстанскую и Гурьевскую, Южно-Казахстанской на Южно-Казахстанскую и Кызыл-Ординскую и Восточно-Казахстанской - на Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области Казахской ССР».

В 1992 году вышел в свет Закон РК «О науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан», закрепляющий основные правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие функционирование науки в республике, как особо важной для общечеловеческого прогресса сферы, свободное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, защиту прав научных работников и научных организаций.

В 1992 году Гурьевская область и город Гурьев были переименованы в Атыраускую область и город Атырау. Площадь области 113,5 тыс. кв. км. В состав области входят один город и семь районов.

В 2008 году на заседании Правительства Республики Казахстан принято решение о создании АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ).

Основным предметом деятельности НЦКИТ является осуществление научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельности в области космических исследований и технологий.

В 2008 году на территории Бурабайского района Акмолинской области в целях развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и иностранных туристов, была создана Специальная экономическая зона «Бурабай».

В 2013 году казахстанская кинокартина «Уроки гармонии» производства АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова режиссера Эмира Байгазина завоевала приз «Всемирного фонда кино».

«Всемирный фонд кино» был учрежден в 2004 году Берлинским кинофестивалем с целью поддержания фильмов, которые «несут в себе инновационный эстетический подход, рассказывают сильные истории и имеют уникальное художественное видение».

В 2015 году директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин вручил Тюркскому музею Международной тюркской академии свою личную коллекцию, состоящую из 70 наконечников стрел. Реликвии относятся к разным историческим периодам, начиная с каменного века и до XIX века. Большая часть наконечников стрел принадлежала сакам, гуннам и тюрко-монгольским воинам.

В 2015 году экспедиция Музея истории Алматы при раскопках в микрорайоне «Кок-Кайнар» Алатауского района нашла три уникальных золотых артефакта.

Одна из находок - золотая фигурка кошачьего хищника - датируется IV веком до н.э., найдена в кургане № 2 могильника «Кок-Кайнар». Второй артефакт - золотая пластинка, на которой изображена хищная птица. Данное изображение трактуется как геральдический символ, датируется IV веком до н.э., найдено в кургане № 2. Третий артефакт - бронзовое зеркало с ручкой - датируется II веком до н.э. - II веком н.э., найден в кургане № 1.

В 2018 году в Национальном музее РК открылся зал «Руxани жаңғыру», в котором представлены археологические артефакты, в том числе личные вещи казахских биев и батыров, исторических личностей.

В частности, посетители могут увидеть меч Кенесары хана, пистолет Шокана Уалиханова, вывеску дома, где жил Толе би, фляжку Богенбая батыра, домбру Махамбета, головной убор Кунанбая, который он привез из хаджа в Мекку, знамя Амангельды Иманова с арабской вязью, книгу «Шариатул-Ислам» Ыбырая Алтынсарина, телеграмму Сталина Кажымухану Мунайтпасову, личные вещи Мыржакыпа Дулатова, письма Бауыржана Момышулы. Все артефакты в музее выставлены впервые.

В 2018 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «50 лет казахской анимации», на которой изображены кадры из мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками?», созданного режиссёром-аниматором, основоположником казахской мультипликации Аменом Хайдаровым.

Памятная почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из шести марок, перфорация - гребенчатая. Размер листа - 140 х 80 мм. Номинал почтовой марки - 100 тенге. Тираж марки - 6000 штук.

В 2020 году Международному казахско-турецкому университету имени Ходжа Ахмета Яссауи был присвоен особый статус, который наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью, в том числе возможностью присуждения степени доктора философии Ph.D. и доктора по профилю, определения содержания образовательных программ и выдачи дипломов собственного образца.

В 2020 году в офисе QazaqGeography прошла официальная презентация книги «Казахская кухня: вкус и традиции», в которой представлены редкие блюда, некогда широко бытовавшие и заново возрожденные в результате поисковой и исследовательской работы авторов, а также технология приготовления, краткая характеристика биологической ценности традиционных мясных, молочных блюд, мучных изделий и напитков.

В результате проведения исследовательских экспедиций по Казахстану была найдена и записана технология приготовления практически забытых блюд. Получены сведения о 200 блюдах, из них 50 представлены в этой книге. Каждое из блюд сопровождается краткой информацией, рецептом и сведениями о пищевой ценности.



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#История Казахстана   #Дата  
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