15% всей выпускаемой сельхозпродукции страны производит Акмолинская область

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - В течение трех лет в Акмолинской области планируют реализовать более 100 инвестпроектов на сумму более 1 млрд долларов. Об этом рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, выступая на торжественном открытии ежегодного Казахстанского Дня поля «Jańa Dala / Green Day 2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению продовольственной безопасности мы достигли значительных результатов, являясь одним из крупнейших зерносеющих регионов республике. Мы занимаем чуть более 5% территории страны, но производим 15% выпускаемой сельхозпродукции в нашей стране. Каждый четвертый килограмм выращиваемой в Казахстане пшеницы, высоко ценимый на мировом рынке, выращивается именно в Акмолинской области», - поделился Ермек Маржикпаев.

В масштабах страны показатели региона таковы: каждый четвертый килограмм мяса птицы, каждый пятый литр обработанного молока, каждое пятое яйцо и каждый 10-ый килограмм муки произведены в Акмолинской области.

«Кроме того, работая на перспективу, в планах - в течение трех лет реализовать более 100 инвестпроектов на сумму более 1 млрд долларов. За счет этого мы увеличим производство муки и крупяных изделий более чем на 250 тысяч тонн в год, мяса всех видов - на 62 тысячи тонн, растительного масла и овощей. И конечно, одним из приоритетов развития нашего региона является развитие молочного животноводства. Для наращивания объемов регион участвует в правительственной программе льготного кредитования молочно-товарных ферм, за счет чего в этому году мы будем строить семь ферм с поголовьем более 6 тысяч голов, из республиканского бюджета уже выделено более 15 млрд тенге. Реализация проекта позволит увеличить производство молока более чем на 7%», - добавил глава региона.

Аким подчеркнул также изменения, планируемые в рамках программы повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты». Уже запланировано 250 микрокредитов на сумму более 1 млрд 200 млн тенге и создание более 300 постоянных рабочих мест.

«Кредитованием будут охвачены все направления производства сельхозпродукции. В этом году нашей области выделено более 100 млрд тенге. 50% из них – невозвратные субсидии. Такая огромная поддержка региону оказывается со стороны нашего государства», - резюмировал спикер.