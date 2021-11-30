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    15 университетских команд сразятся за звание лучшей в робототехнике

    30 Ноября 2021, 14:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 2 декабря 2021 года в ледовом дворце «Алматы Арена» пройдет второй республиканский чемпионат по робототехнике среди студентов «ETU Robocon 2021». Организаторами соревнования являются Фонд Нурсултана Назарбаева, Евразийский технологический университет при поддержке МОН РК, МЦРИАП РК и акимата города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

    Мероприятие приурочено ко Дню Первого Президента РК и посвящено 30-летию Независимости, и реализуется в рамках развития программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру».

    Чемпионат «ETU Robocon 2021» – это соревнование между студенческими командами по робототехнике на базе платформы Arduino. Она дает возможность молодым ученым начать разработку роботов «с нуля», начиная с конструкции и механики, затем электроники и заканчивая написанием программы интеллекта робота. Таким образом, каждый участник чемпионата — это уже готовый молодой специалист, пригодный на должность младшего лаборанта в любой научный институт, занимающийся наукой в сфере ИТ, электроники и робототехники.

    Цель проекта — получение молодыми талантливыми казахстанцами современных знаний и навыков для дальнейшей реализации потенциала в области новых технологий и робототехники, будь то создание стартапов, разработка инновационных решений, программирование, инженерия и др.

    В 2019 г., по итогам первого республиканского чемпионата по робототехнике среди вузов, из 15 команд-участниц победителями стали: Almaty Management University – первое место, КазНУ им. аль-Фараби – второе место, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – третье место.

    В этом году участие в Чемпионате также подтвердили 15 команд из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Алматинской области. Победители соревнования будут награждены ценными призами в виде 3D-принтера, квадрокоптера, ноутбука и т. д.

    Выступления команд будут транслироваться на YouTube.

    Место проведения: город Алматы, Ледовый комплекс «Алматы Арена», мкр. Нуркент, 7, начало в 10:00.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Наука
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