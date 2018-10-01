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вчера 23:38 323
15 учеников с отравлением доставлены в больницу в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о том, что после инцидента в школе №40 пятнадцать учеников и один преподаватель были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно данным пресс-службы Управления здравоохранения области, в четверг в 11.24 поступило сообщение о том, что у троих учеников данной школы плохое самочувствие.
В 11.30 на место события прибыла первая бригада скорой помощи. Далее выехали еще 4 бригады и доставили 12 учеников в областную многопрофильную детскую больницу, а преподаватель был доставлен в городскую многопрофильную больницу.
По словам пресс-секретаря Айнагуль Сакпосыновой, всем пострадавшим был поставлен диагноз «легкое отравление неизвестным химическим веществом». Все 15 учеников в течение нескольких часов находились под контролем врачей. Затем их состояние стабилизировалось до удовлетворительного уровня, после чего их начали отправлять домой.
А также было принято решение госпитализировать преподавателя школы, так как пациент чувствовал себя плохо.
По данным пресс-секретаря ДВД ЗКО, сообщение об отравлении учеников поступило в 11.53. В тот же час на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сабина Биржанкызы
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