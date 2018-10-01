15 учеников с отравлением доставлены в больницу в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о том, что после инцидента в школе №40 пятнадцать учеников и один преподаватель были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным пресс-службы Управления здравоохранения области, в четверг в 11.24 поступило сообщение о том, что у троих учеников данной школы плохое самочувствие.



В 11.30 на место события прибыла первая бригада скорой помощи. Далее выехали еще 4 бригады и доставили 12 учеников в областную многопрофильную детскую больницу, а преподаватель был доставлен в городскую многопрофильную больницу.



По словам пресс-секретаря Айнагуль Сакпосыновой, всем пострадавшим был поставлен диагноз «легкое отравление неизвестным химическим веществом». Все 15 учеников в течение нескольких часов находились под контролем врачей. Затем их состояние стабилизировалось до удовлетворительного уровня, после чего их начали отправлять домой.



А также было принято решение госпитализировать преподавателя школы, так как пациент чувствовал себя плохо.



По данным пресс-секретаря ДВД ЗКО, сообщение об отравлении учеников поступило в 11.53. В тот же час на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.



В настоящее время выясняются причины произошедшего.



Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Биржанкызы