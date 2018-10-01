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15 учеников с отравлением доставлены в больницу в Уральске

5 Октября 2018 10:16 172
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15 учеников с отравлением доставлены в больницу в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о том, что после инцидента в школе №40 пятнадцать учеников и один преподаватель были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным пресс-службы Управления здравоохранения области, в четверг в 11.24 поступило сообщение о том, что у троих учеников данной школы плохое самочувствие.

В 11.30 на место события прибыла первая бригада скорой помощи. Далее выехали еще 4 бригады и доставили 12 учеников в областную многопрофильную детскую больницу, а преподаватель был доставлен в городскую многопрофильную больницу.

По словам пресс-секретаря Айнагуль Сакпосыновой, всем пострадавшим был поставлен диагноз «легкое отравление неизвестным химическим веществом». Все 15 учеников в течение нескольких часов находились под контролем врачей. Затем их состояние стабилизировалось до удовлетворительного уровня, после чего их начали отправлять домой.

А также было принято решение госпитализировать преподавателя школы, так как пациент чувствовал себя плохо.

По данным пресс-секретаря ДВД ЗКО, сообщение об отравлении учеников поступило в 11.53. В тот же час на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сабина Биржанкызы

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Ключевые слова: Происшествия, Западно-Казахстанская область,
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